許淑華參加中寮鄉龍眼文化季，主動認購中寮國小畢業生義賣籌募畢旅經費的手作品。（南投縣政府提供）

中寮鄉龍眼文化季活動，26日在龍眼林休閒農業區龍眼灶前登場，縣長許淑華親自主持起灶祈福開香儀式，依照古法以傳統竹火把點燃灶火，翻動烘焙中的龍眼，也宣布今年龍眼乾烘焙工作正式啟動！

因疫情停辦兩年的中寮鄉龍眼文化季今天恢復舉辦，縣長許淑華說，中寮鄉生產許多優質農產，包括龍眼、柑橘、香蕉等，更是全國知名的龍眼蜜產地，其中龍眼種植面積佔全鄉6成以上，達785公頃，年產5639公噸，每年產季期間，都會遵循古禮，進行起灶儀式祈求來年大豐收，同時啟動龍眼乾烘焙工作，是很難得的農村文化傳承。

許淑華說，過去2年受疫情因素影響停辦，今年疫情趨緩又逢龍眼大豐收，中寮鄉公所特別用心辦理第19屆龍眼文化季及起灶儀式，也同步推廣蜂蜜及在地農特產品等，別具意義，未來縣府與縣議會都會繼續支持中寮鄉推廣農特產品及地方產業，增加農民收益。

立委馬文君指出，南投縣是國內重要龍眼產區之一，其中中寮鄉龍眼栽植面積非常大，921地震後，縣府及公所積極推廣龍眼朝更多元方式推廣，創造更大的附加價值，並舉辦龍眼文化季活動，採取古禮起灶儀式祈求豐收，傳承龍眼文化，希望藉此行銷龍眼及各項產業，讓更多消費者認識中寮鄉龍眼等優質農產，帶動消費熱潮。

中寮鄉長廖宜賢說，今年全鄉龍眼大豐收，公所期望藉由該活動推廣優質龍眼及各項農特產品，歡迎全國消費者到中寮旅遊，將中寮鄉最優質的龍眼及農產帶回去跟親朋分享。

活動現場除展售龍眼產品，中寮國小也到場義賣手做的手工餅乾等產品籌募畢業旅行經費，許淑華看到也立即率先認購，希望拋磚引玉，呼籲大眾多多認購，幫中寮國小畢業生圓夢。