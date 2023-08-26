居家服飾品牌 HERE’S TO LOVE將於9月1日至9月30日，在新光三越 A11 B1再度開幕快閃概念店。「擁抱舒適」的核心理念，全店配色以居家風格及品牌色粉橘色延伸，打造讓人放鬆、愜意的氛圍。

HERE’S TO LOVE吉利襯衫洋裝，1880 元。（HERE’S TO LOVE提供／古明弘台北傳真）

為慶祝快閃店開幕，品牌推出快閃店限定款居家服 – Creamy Feathers，啞光的香檳奶油色和羽毛的完美組合，再搭配輕柔的緞面材質，讓居家服顯得更輕盈，兼顧舒適度和時尚感。此外，這次還特別推出快閃店限定客製化字型，適合送禮。開幕首3日還提供免費客製化的服務及品牌眼罩，凡購買2件商品還享有88折優惠。

除了快閃店限定款外，快閃店也有同步販售HERE’S TO LOVE 與知名部落客－泰拉推出的聯名限量款居家服。以泰拉的兩隻愛犬泰吉、泰利為主軸，共推出兩件式及襯衫洋裝共兩款居家服。