昨（25）日晚上22時許汐止警分局會同環保局，在新台五路一段國道三號涵洞下（往基隆）設置攔查點，執行「環警聯合稽查」取締勤務。（圖／警方提供）

昨（25）日晚上22時許汐止警分局會同環保局，在新台五路一段國道三號涵洞下（往基隆）設置攔查點，執行「環警聯合稽查」取締勤務。（圖／警方提供）

昨（25）日晚上22時許汐止警分局會同環保局，在新台五路一段國道三號涵洞下（往基隆）設置攔查點，執行「環警聯合稽查」取締勤務。汐止警分局指出，汐止警方本次勤務共計攔查汽機車80餘輛，通報噪音車19件；針對改裝車燈、未裝設排氣管、無照駕駛、闖紅燈等違規行為，依道路交通管理處罰條例第16條、18條、21、22條等告發18件，防範噪音車影響汐止地區居民安寧，另責令其檢驗與改善，透過警方強力執法能夠有效遏阻改裝車歪風。

汐止警分局統計2023年1月至8月21日止共通報553件噪音車，由環保局告發處分3000元至3萬元罰鍰，罰鍰總數最高可達新臺幣1659萬元，另依據噪音管制法及違反噪音管制法裁罰規定，如為夜間管制時段加重裁罰至每件6000元，累犯最高可裁處3萬元罰款。

為維護道路交通安全與秩序，遏止不當駕駛及改裝車輛等歪風，並杜絕噪音改裝車輛夜間擾寧，同時也提醒民眾，如果發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉資料及影像，上傳至環保署「噪音車檢舉網站」（http://noisecar.epa.gov.tw/）檢舉，「警監環民四方」共同努力將噪音車趕出馬路。

汐止警分局長黃國政表示，對於違法行為強力執法取締、絕不縱容，響應新北市機車安全月及汽機車停讓文化，將持續規劃取締酒後駕車、噪音車、防制危駕及取締路口不停讓行人等勤務，並結合環保局及監理站等單位，持續執行「環、警、監」聯合稽查工作，期有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生，以維護轄區安寧及用路人交通安全。