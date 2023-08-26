網紅團體「反骨男孩」成員孫生日前在西門町萬年大樓公仔店花數萬元抽一番賞，卻在多次抽獎後察覺有異，包牌後發現裡面沒有根本A賞跟B賞，控訴店家詐欺。事後他也在臉書爆料，店家當下寧願賠18萬也不想上媒體的動機，頻頻搖頭。

孫生25日在臉書粉專發文「今天商業處，跟警察局已經去稽查萬年了」，他表示，許多學生玩一番賞的習慣是每次經過就花個一兩千，但根本不知道抽到大獎的機率是零。

孫生說，自己特地查了一下消費者保護法，重大損失可以ㄧ賠三，但賠錢真的可以解決事情嗎？他表示，店家當下就提出賠錢或是報警處理，只因不願登上媒體版面，就是因為賠錢沒有懲罰性。「大不了店收一收，去其他地方重新東山再起」。文末他也無奈說「但至少這是好的開始」。

公仔事件引發軒然大波，北市府25日會同商業處及警察局無預警抽查西門町萬年大樓有販售一番賞公仔店家，遭抽查的4間皆符合規定，但爆出爭議的店家則是未營業無法稽查，北市府表示將視情形，不排除於平日或假日派員無預警抽查。也呼籲民眾若有相關疑慮，可檢證分別向消保官、公平交易委員會、檢警調單位舉發，由相關權責機關進一步查證。