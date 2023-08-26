關山警分局警車自撞車禍，經查駕駛人為交通小隊林姓員警，於肇事地點前50公尺處跨越雙黃線，違規超車將規定究責。（關山警分局提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台9線瑞豐路段今下午發生1起警車自撞車禍，關山警分局交通小隊林姓警員，駕駛警車欲前往鹿野高台周邊支援交通疏導勤務，行經鹿野鄉新源路三段路口時，因違規超車，閃避左轉機車不及，衝撞路邊民宅和號誌桿，將依規定告發並究責。

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關山警分局交通小隊林姓警員26日下午2點受命前往鹿野高台周邊鹿鳴、四維路段執行交通疏導勤務。林員駕駛巡邏車開啟警示燈，由北往南行駛，經台9線與新源路三段路口時，因閃避同向左轉重機車，左衝自撞北上車道號誌桿，巡邏車車頭全毀，造成在車陣中，欲前往高台觀球的駕駛一陣錯愕，紛紛下車協助救援。

林員經送關山慈濟醫院診治，右腳挫傷、腰部拉傷，無大礙，該分局已先行慰問。但經調查，林員駕駛巡邏車開警示燈未鳴笛，且在肇事地點前50公尺處跨越雙黃線，違規超車部分將依規定告發，並追究肇事及行政責任。

據了解，自2023台灣國際熱氣球嘉年華活動於鹿野高台開幕以來，每逢周末假日，人車擁入，除高台爆棚外，周邊交通常定點壅塞，關山警分局投入大量員警執行疏導勤務。關山警分局表示，將加強宣導同仁執勤應注意駕車安全，並遵守交通法規。