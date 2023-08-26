1輛載運廢棄物的抓斗車，今天（26日）下午6時，行經宜蘭市中山路一段時，載運的廢棄物忽然起火燃燒，宜蘭縣消防局獲報，趕緊派員灑水撲滅火勢。

這輛抓斗車所載運的是校園整建的廢棄物，有雜草、樹枝、垃圾袋等廢棄物，駕駛從後照鏡發現所載運的廢棄物冒煙起火，趕緊將車輛停妥，由於停靠處在加油站前，也引起側目，不過駕駛使用滅火器，以及加油站洗車的水源先灌救。

消防員到場後，火勢已初步控制，但白煙仍不斷竄出，消防員趕緊朝廢棄物灑水降溫、撲滅火勢，無人員受傷。