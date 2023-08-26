夏靖庭劇中對妻子徐麗雯照顧得無微不至。（八大提供）

夏靖庭在影集《百味小廚神 中元大餐》飾演的總鋪師因意外過世，生前曾為了照護病妻（徐麗雯飾），讓她能吃得下東西，日以繼夜研究料理，成就了一碗百靈湯，但最終仍留下遺憾，無法挽回愛妻生命。徐麗雯談到她化作鬼魂的這場戲，「我在夏哥面前，看著他眼見我消失、升空、化作星星（特效），我卻還在現場，目睹了一切，這種感覺很特別。」近距離看著對方的表演很細緻動人，雖然她被特效處理消失，但回想當下：「留在原地的我，淚流不止。」

《百味小廚神 中元大餐》第一季最終回，劇中阮柏皓為了能再見到阿公夏靖庭，透過料理讓兩人跨越陰陽連結，其中一道百靈湯食譜，把所有食材濾掉只留清湯，阮柏皓透過通靈眼才知道這鍋湯背後埋藏的意義，夏靖庭也留下了經典台詞：「把什麼東西拿掉不是重點，料理最重要的是，看你把什麼東西留下來。」

戲裡徐麗雯飾演夏靖庭的妻子，老公廚藝了得，戲外真實生活中，「老公的確比我常下廚，只要嘴甜一點，就常可以發懶享口福」，由於母親是料理達人，養成她從小嘴就很刁，「我自己做菜很憑感覺，但大家都說好吃，可能是遺傳、天份。但要興之所至才會出手，不是很常做菜。」在拍攝《中元大餐》期間，令她印象深刻的，是劇組請來真正的總舖師教他們在戶外起灶煮雜菜湯，刀工、備料等等都很擬真，是從前沒有過的體驗。

徐麗雯曾獲得金鐘獎迷你劇集電視電影編劇獎殊榮，會創作、演戲，也執導作品，她透露目前著手在開發兒少的戲劇，但對於要執導小孩還不是很有把握。這次參與演出《百味小廚神 中元大餐》，觀察導演、編劇、選角組如何和小孩演員互動；徐麗雯坦言，自己有小孩之後，才開始關注兒少節目、戲劇，「發現台灣比起很多國家，對於兒少的想像還是比較有限、量也不大，期待自己未來可以拍出大人想看、小孩也被關照的作品！」