嘉義市第一家三合院民宿開張，市長黃敏惠（右四）期勉為嘉義市一起拚觀光。（廖素慧攝）

嘉義市2022年旅宿業住宿人次超過184萬人次，創歷史新高，嘉義市政府輔導合法民宿成立，第一家三合院民宿「家暖暖」今天開幕，市長黃敏惠揭牌，期勉業者共同為嘉義市拚觀光。

市長黃敏惠表示，嘉義市2020年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，業者可依《民宿管理辦法》相關規定，於區域內申請經營民宿，目前共有12家業者取得合法民宿登記證，為嘉義市觀光產業注入新活力。

黃敏惠還說，這12家合法民宿中，有5家取得「好客民宿」認證，提供旅客賓至如歸的溫度，今年有4家業者報名好客民宿遴選，「家暖暖民宿」是其中一家，市府樂見民宿業提供有特色、安全的旅宿環境，滿足各種客群需求。

「家暖暖民宿」是1棟約60年的三合院老屋，業者張秀治與丈夫張于亞花費數年，投資千萬元，從選址規畫、整修屋舍、到風格設計都親力親為，邁向用老屋經營民宿的夢想，夫妻倆激動落淚，他們感謝黃敏惠市長及市府觀光新聞處的輔導協助。

嘉市府觀新聞處長張婉芬指出，嘉義市民宿產業還在起步階段，市府已編列預算將委託專業團隊輔導申請合法民宿，並辦理教育訓練，邀請民宿相關領域的專家學者分享經營心得，有意從事民宿的業者，可洽詢觀新處。