嘉義市2022年旅宿業住宿人次超過184萬人次，創歷史新高，嘉義市政府輔導合法民宿成立，第一家三合院民宿「家暖暖」今天開幕，市長黃敏惠揭牌，期勉業者共同為嘉義市拚觀光。
市長黃敏惠表示，嘉義市2020年公告「具人文或歷史風貌之相關區域」後，業者可依《民宿管理辦法》相關規定，於區域內申請經營民宿，目前共有12家業者取得合法民宿登記證，為嘉義市觀光產業注入新活力。
黃敏惠還說，這12家合法民宿中，有5家取得「好客民宿」認證，提供旅客賓至如歸的溫度，今年有4家業者報名好客民宿遴選，「家暖暖民宿」是其中一家，市府樂見民宿業提供有特色、安全的旅宿環境，滿足各種客群需求。
「家暖暖民宿」是1棟約60年的三合院老屋，業者張秀治與丈夫張于亞花費數年，投資千萬元，從選址規畫、整修屋舍、到風格設計都親力親為，邁向用老屋經營民宿的夢想，夫妻倆激動落淚，他們感謝黃敏惠市長及市府觀光新聞處的輔導協助。
嘉市府觀新聞處長張婉芬指出，嘉義市民宿產業還在起步階段，市府已編列預算將委託專業團隊輔導申請合法民宿，並辦理教育訓練，邀請民宿相關領域的專家學者分享經營心得，有意從事民宿的業者，可洽詢觀新處。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。