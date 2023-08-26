民眾黨總統參選人柯文哲日前透露自己有意出訪東南亞或二度訪美。據《中時》掌握，柯營考量若在9月底或10月出訪，國內選戰恐打得火熱，出訪風險過高，因此確定不再出訪，將專心在國內選舉戰場。民眾黨祕書長周台竹今受訪證實，去年12月、今年4月柯文哲已出訪新加坡與美國，目前沒有出訪規畫，「99.9％不會有出訪」。

柯文哲今年4月曾訪美21天，柯文哲日前透露正在考慮二度訪美，也認為要到東南亞一趟。據掌握，柯營原評估10月訪美，但經內部分析，認為訪美核心目標是與美方高層建立溝通管道，與美方在台灣定期都有交流，溝通管道都已經建立，特地再飛一趟西岸的必要性不高。

另外，柯營評估，柯文哲若要出訪東南亞，前往新加坡的指標意義才大，但新加坡方面稱要等到9月中大選以後較為方便，因此出訪時間必須落在9月底或10月，無論訪美或東南亞，屆時國內選戰恐打得火熱，出訪風險過高，因此最終決定都不出訪。

民眾黨祕書長周台竹指出，去年12月柯文哲已經以台北市長身份去過新加坡，該談的、該見高層都見過了，今年4月柯文哲訪美，其實就是用總統參選人的身份訪問，才會安排見到該見到的人，且也沒有總統參選人訪美2次，沒有特別的必要再出訪。

周台竹說，「真正選舉也是在國內」，柯文哲應該留在國內，因此目前沒有出訪規畫，除非有特殊狀況，「99.9％不會有出訪」。