許多人家中都有各式各樣的調味粉，讓家常料理變得更美味，一名網友日前發現，調味粉的瓶身特別標註「開封後需冷藏」，但他平常都直接收納在常溫的環境裡，一時也不曉得這些調味粉是否還能繼續吃，只好發文求助，結果引來一票過來人分享「長蟲」的可怕經驗。

原PO在臉書粉專《我愛全聯-好物老實説》發文透露，自己長久以來，都習慣將調味料直接放在常溫的抽屜裡，沒想到日前在整理時，突然發現罐子上面有特別標註，「開封後請放置冰箱冷藏」，對此，原PO納悶，是否整罐因此必須報銷，都不能吃了？

貼文一出，引來網友留言，「我第一次知道」、「現在冰來的及嗎」、「我們家也都放廚櫃裡」、「還以為只要放陰涼處就好耶」、「肯定不能吃了，安全第一」、「現在才發現要放冰箱啊啊啊啊」。

另外，貼文也釣出許多人分享經驗，「沒冰放久了會慢慢變質發霉，我親眼看過胡椒粉發霉，夏天更容易發霉」、「建議冰！前兩天發現整瓶都是蟲」、「我上次沒放冰箱，裡面的細菌都進化蓋起城市來了」、「買過七味唐辛子，開封沒冰放櫃子裡，過一陣子看到裡面有隻蟲已吐絲結蛹」、「沒冰真的會長蟲，而且蟲很小，小到你會以為是香料吃掉」。

香辛料開封後究竟該如何保存？根據小磨坊官網資料，開封後應密封保存於乾燥陰涼處或冷藏，「最理想的方式為冷藏」，產品包裝標註的保存期限，是指於未開封的條件下，若保存方式不當，易造成產品有褐變、吸濕結塊情形發生（如湯粉類、蒜粉等）；草葉類產品則可能有發霉或長小蛀蟲的情況。