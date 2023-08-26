國民黨立委參選人徐巧芯昨( 25日)指控，民進黨總統參選人賴清德官方YouTube頻道流量異常，是因台南市青年台灣隊協會承認，有出價3000元贊助學生社團為賴清德YouTube頻道做「讚聲」任務。但隨後親綠網紅「四叉貓」劉宇爆料，徐引述的PTT爆料文章是被盜帳號發文，立委參選人苗博雅也跳出來批評徐烏龍爆料、沒查證。徐巧芯回擊，她是以另一份公開資訊提出質疑，內容都是完全正確、自己查證，反嗆苗博雅不敢提到「讚聲任務可以領3000」這件事。

徐巧芯昨指出，有PTT網友發文挖出賴清德的YouTube流量不尋常、訂閱數異常增長，苗博雅解釋是透過臉書發文、Line官方訊息吸引粉絲訂閱；徐巧芯則舉證狠狠打臉，是因為台南市青年台灣隊協會出價3000元，贊助學生社團為賴清德YouTube頻道「讚聲」任務，該協會也已經出面承認。

親綠網紅「四叉貓」劉宇指出，徐巧芯引用的爆料文章是被盜帳號發文，與網軍盜帳號發造謠文是相同模式。苗博雅則質疑，剛好是盜帳號匿名帶風向的文章，剛好在短時間被快速推爆，剛好遇上不查證的民代引用製造新聞，批徐巧芯「邏輯死亡、不查證的懶惰烏龍爆料」。

但徐巧芯也立刻回擊，鄭重回應苗博雅「我所使用的數據都是自己『親自確認』過，並非PTT網友說什麼我就信什麼（我又不是妳，這麼容易被騙）」。並指出該篇爆料文章是公開網站「Social Blade」上的資訊，她已查證確實無誤；徐也另外再去找另一個觀測網站「Playboard」另外佐證， 該網友並沒有引述此內容，完全是她自己查證的獨門資訊。

徐巧芯表示，她看到網路上的信息一向都會「額外查證」，避免被帶風向或者訊息錯誤，「跟妳(苗博雅)這種網站上看到便宜iPhone就下單的傻姑娘不一樣的」，因此她的臉書資訊都是完全正確的，均是公開監測YT網站上再次確認的內容，苗也可以自己去查，絕非烏龍爆料，「所以請收回妳說我沒有查證這句話。」

徐巧芯也直接點出，《風傳媒》的獨家報導裡面提到，有協會讓學生社團完成「讚聲任務」可以領3000這件事，苗博雅完全不敢提，「我正是知道這件事情，才質疑訂閱數增加是不是跟任務有關好嗎，傻傻的！妳多做幾次就可以買得起真的iPhone，不需要貪小便宜了」。