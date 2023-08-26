民進黨「2023國務青旗艦營－Team民主，集合」營隊活動第今邁入第二天，民進黨主席賴清德認為，只要一個政黨能夠圓年輕人的夢想，就有機會得到社會更大的支持。政黨圓年輕人的夢想，也不完全是為了執政，因為年輕人有夢想，國家才有希望，才有夢想。

營隊活動這次邀請行政院副院長鄭文燦、民進黨副秘書長黃建嘉授課，近百位學員也在參與「青客松－幕僚進行式」活動後，發想青年活動與青年政策宣傳等輔選企畫，並向賴清德發表。

在「中央執政成果分享」課程中，鄭文燦以「打造台灣更堅韌」為主題，一一細數執政團隊在能源轉型、教育、經濟、農業等領域的施政成果，以及未來將持續努力的私校學雜費減免、居住正義、行人交通安全等政策。鄭文燦表示，因為國家經濟變好，財政才會變好，於是有能力做建設、做福利，投資文化、教育與長照，這是非常不容易的成就。

營隊結業式中，賴清德聽取學員發表後表示，民進黨之所以有辦法成長茁壯，是因為每個階段都得到年輕人的支持，也得到年輕人的加入，所以年輕人的意見常常成為民進黨的政策、成為民進黨的意見。因為這樣，民進黨才有辦法在每一個階段通過考驗，得到社會的支持。

針對行政院提出的私校學雜費減免政策，賴清德說，國家透過教育栽培人才，國家才會好。個人是透過教育取得知識，增進自己的智能，改善生活。個人的生活好，國家也會好。也就是說，基於教育本身的功能，每一個人在取得教育的時候，不應該有太大的差異。

對於私校學雜費減免政策引起的不同看法，賴清德也指出，考上公私立大學，不只取決於個人努力，跟一個區域或是一個家庭，甚至個人所得到的教育資源好壞有差別。比如在賴清德成長的萬里，並沒有補習班，但到了都市後，發現許多孩子都在補習。賴清德強調，不是因為念私立大學的孩子比較不認真，實在是因為環境、教育資源的好壞差距很大。

賴清德解釋，有些人認為「成績比較好念公立大學，本來學費就要比較低，成績比較不好考上私立大學學費，就要付得比較高」。這種說法固然有其主張，但公立大學為什麼有辦法學費比較低？是因為政府補助公立大學比較多，補助私立大學比較少。公立大學沒有排富，通通都是一樣的學費，所以定額補助私立大學學雜費，目前同樣是比較穩健的政策。

針對近日青年關心的交通議題，賴清德以三個承諾回應：第一，行政院提出《道路交通安全基本法》草案，是要透過工程、交通、監理以及執法來達到道路安全目標。第二，當台南市長的經驗，知道路權或交通安全問題，不只中央，必然需要地方去做，所以未來如果有機會帶領國家，會即時與地方政府合作，不分黨派共同來解決問題。第三，2030年在斑馬線上或人行道上的交通事故意外身亡，要減少30％，2040年降低到零。

賴清德強調，對於上述交通政策目標，有些人看到困難，但是自己看到的是願景。賴清德深信，如果中央把這件事情當做非常重要的政策，建立平台、編列預算，推動制度修法、地方溝通合作，也從教育開始，持續不斷地做，目標便可望達成。

賴清德表示，台灣民主自由的憲政體制，提供每個人追求夢想的機會，如果政府再幫助的話，相較其他國家，不只有民主自由成就、經濟成績受到國際肯定，社會福利制度與社會安全網也都會更好。賴清德勉勵年輕學員，看到國家的願景，對國家充滿信心，不妄自菲薄，勇敢迎上去，就能給台灣一個更好的未來。

民進黨青年部主任阮俊達表示，國務青旗艦營落幕後，青年部將繼續培訓有志於投入輔選的國務青夥伴，也將借重年輕夥伴的熱忱、活力與創意，將豐富多元的輔選構想化為現實。九月起，國務青團隊將啟動總統與立委候選人的輔選工作，由年輕世代一同力拚「總統勝選，國會過半」的總目標。