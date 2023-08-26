來自全國各地的國標舞小選手們齊聚在日月潭展現最佳舞技。（南投縣政府提供 ）

小舞者在日月潭畔展現最曼妙舞姿。（南投縣政府提供 ）

「2023日月潭舞蹈節」26日在日月潭向山遊客中心舉行，吸引全國各地國標舞好手齊聚南投，只見年輕舞者勁裝上陣，日月潭明媚風光結合搖曳生姿的舞者，讓日月潭遊客中心搖身一變，成為充滿力與美的表演舞台！

日月潭向山遊客中心26日下午舉行第1屆日月潭舞蹈節，只見熱情四射的舞者在日月潭畔起舞，攝影愛好者圍成人牆，用鏡頭捕捉曼妙舞姿，希望爭取22萬元高額獎金的攝影大獎。

出席該活動的南投縣教育處長王淑玲表示，南投縣推展國際標準舞運動，成績斐然，2023年中華舞蹈總會公布的國手名單中，國家代表隊選手中南投子弟比例最高，今天在日月潭舉辦第一屆舞蹈節，除展現國標舞美感，也盼藉由國標舞文化行銷南投在地的人文與觀光特色。

籌辦日月潭舞蹈節的國標舞教練林鴻琪指出，日月潭舞蹈節歷經3年的籌辦，是南投縣內最大的國際標準舞運動舞蹈全國公開賽，並已納入2023至2024年拉丁舞、標準舞國手選拔積分賽，希望結合舉辦攝影比賽提高活動曝光度及觀光吸引力，讓更多人共同支持標準舞運動。

南投縣國際標準舞推廣協會理事長李姿緩表示，日月潭好山好水，南投選手又佔國家選手一半，將景點與舞蹈活動結合在一起相當有意義，希望透過舞蹈節活動舉行經驗，未來能進一步提升為舉辦國標舞國際性賽事，讓南投日月潭成為國際標準舞舞者的另一個舞台。

中華民國體育運動舞蹈總會會長劉渼麗表示，這幾年國標舞運動在國內蓬勃發展，北、中、南、東都有舉辦重要的賽事，這次首度在南投縣創辦日月潭舞蹈節，希望透過日月潭的美景呈現舞蹈的力與美，讓更多人認識國標舞，也盼台灣國標舞能走出台灣，登上國際舞台。