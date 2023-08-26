桃園市政府祕書長詹榮鋒表示，桃園下半年有5大路跑，包括新屋魚米之鄉馬拉松、大觀盃海洋國際馬拉松、桃園市議長盃、石門水庫楓半馬及桃園城市國際半程馬拉松，歡迎民眾參與。（桃園市海管處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市環保局與海岸管理工程處今日辦理「Rock n’Run海洋路跑暨愛海演唱會」，以行銷海岸、倡導愛海為主軸，結合音樂、運動、環境教育特展與減碳行動等宣導活動，傳遞保護海洋重要性。桃園市政府祕書長詹榮鋒表示，暑假期間市府辦理多項活動，周周都值得期待，邀民眾參與。

呼應今年國家海洋日主題「海洋星球，躍升主流」，桃園環保局與海管處今在觀音濱海遊憩區辦理海洋路跑暨愛海演唱會，邀請歌手加入愛海潮流，也舉行馬拉松路跑，活動中時時傳遞愛海觀念，呼籲民眾實踐愛海宣言，自備水杯和環保袋、不用塑膠吸管、食用在地食材、選用低碳足跡商品等。

詹榮鋒也換上運動服裝鳴槍一同開跑，他表示，炎熱天氣考驗毅力，桃園下半年有5大路跑，包括新屋魚米之鄉馬拉松、大觀盃海洋國際馬拉松、桃園市議長盃、石門水庫楓半馬及桃園城市國際半程馬拉松，歡迎民眾參與。另在沿海地區，配合世客博與竹圍、永安漁港活動，周周都有精彩活動值得期待，體驗桃園的好山好水。

海管處表示，活動除安排海洋環境特展、食魚教育宣導、海廢藝術展、海廢再生藍色經濟循環展及海洋電影院等展區，更規畫多項減碳行動，全程無塑，也安排接駁車，鼓勵搭乘大眾運輸工具，整場活動累計可減少5500公斤碳排量，盼減碳與減塑觀念深植市民心中。

晚間登場的「愛海演唱會」邀請人氣偶像團體五堅情、原子少年及芒果醬，實力派歌手賴銘偉、郭靜、黃奕儒、法蘭接力開唱，藝人們也將分享愛海行動宣言，發揮影響力，鼓勵大家在日常生活中落實減塑、減廢，喚起民眾對海洋生態的重視。

此外，觀音濱海遊憩區因獨特風場環境，成為北部風箏衝浪聖地，每年9月至隔年4月，都吸引許多玩家朝聖，享受飛躍海面的刺激樂趣，市府也加強觀音海水浴場遊客中心服務品質，附設衛浴設備及提供輕食等服務，盼未來觀音海岸能成為台灣海域活動聖地。