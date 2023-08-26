林志穎去年7月發生嚴重自撞車禍，當時7歲兒子也在車上，被路過民眾即時拖出，避免更大傷害，而他也經過手術和復健後，今年復工重啟演藝活動，更參加大陸綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第3季，他也公開談及車禍後的心路歷程，一度哽咽落淚，慶幸還好受傷的不是兒子。

在節目中，藍正龍先問到他的復原狀況，林志穎露出一貫招牌笑容表示「沒事了，就是一個意外而已」，藍正龍接著說看到小孩被救出畫面，仍心有餘悸「我快嚇死了，（當爸爸會擔心）就是你要害到他嗎？」林志穎也點頭認可「你說自己受傷就算了對不對，還好都是傷在我」。

之後在節目後採時，林志穎也表示發生這樣的事情，萬一兒子有任何狀況，「我怎麼過我的未來？」講到激動處還一度哭了，「還好是我受傷，如果是他受傷，我想，我沒有辦法接受」，真情自白令人動容。

林志穎也提到車禍頭部創傷是最大的，甚至顏面骨折，一不小心恐會半身不遂，上顎從左邊斷裂到右邊，「臉部鎖了差不多20多個鈦合金的點」，而他表示雖然現在還沒有完全復原，但看到粉絲這麼樣的支持，讓他才能勇敢站出來。