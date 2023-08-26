好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner）因飾演漫威英雄「鷹眼」打開知名度，今年初他驚傳遭到鏟雪車輾過，臉和身體多處重傷，更多次被爆「可能熬不過」；所幸傑瑞米雷納經治療、復健已慢慢恢復，近日首次公開現身活動，據悉，他是為了替病童圓夢，此舉暖哭全網。
傑瑞米雷納在今年1月被外媒報導指出，他在住處附近為了保護姪子，沒想到意外遭6.5公噸的鏟雪車輾過，傷勢相當嚴重，頭部大量出血、全身有超過30根骨頭骨折，一度傳出無法自主呼吸可能會熬不過；在多次手術治療和復健下，他4月曾拄著拐杖宣傳新作品，令粉絲看了都很心疼。
在隔了近5個月，傑瑞米雷納日前驚喜現身一場慈善活動，且不需要倚靠拐杖能自己行走，恢復狀態看似已離受傷前不遠；而該慈善活動是為了一些病童舉辦，很多小朋友的夢想是見到偶像「鷹眼」，因此傑瑞米雷納才特地出席，他的暖舉也讓廣大網友感動到不行，誇讚他真的是位善良溫暖的巨星。
其實在傑瑞米雷納遭鏟雪車輾過後，曾有知情人士透露他的傷勢比想像中的更嚴重，還表示有可能要花2年時間才能康復；如今傑瑞米雷納已經能健康出現在公開活動，足見他堅強的求生意志，有多努力復健。
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