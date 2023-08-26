美股周五早盤跳空開高，鮑爾開始演說後盤勢震盪劇烈，在提及通膨仍過高可能需要再升息後，大盤急劇向下並翻黑，他隨後又強調會等看到更多的經濟指標後才會謹慎做出貨幣決策，且提及經濟降溫情況並未如預期，成長有回溫的跡象，意即經濟不會硬著陸。

3大指數全面收高，道瓊工業指數大漲近250點或0.7％，收報34,346.90點，標指與那指分別挺升0.7％與0.9％。

周線部份，道指再度收低全周下跌0.45％，連2黑，標指與那指則是近4周來首度收紅，標指上漲0.8％，那指更勁揚2.26％，創7月中以來周線最大漲幅。

美元指數漲破104大關，盤中最高升至104.42，大漲0.4％，創3月16日以來新高，尾盤壓回至104.16。

針對通膨與利率走向，鮑爾的整體論調為鷹中帶鴿，另對於經濟基本面的評論，他則是比市場預期更為正面。

鮑爾表示，「經濟或許未如預期降溫，今年迄今國內生產毛額（GDP）成長率一直高於預期與長期均線，而且消費者支出近期相關指標數據格外強勁，此外歷經18個月景氣大幅下滑的房市也出現止跌回溫的跡象。」

此外，費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周五也指出，經過一年半的激進升息後，Fed應該先按兵不動，等於反對9月會期升息。

市場一面倒認為9月會期Fed會按兵不動，至於年底前的升息動向，市場估升息1碼的機率已從周四的4成6，上升到鮑爾演說後的5成3。

有些投資專家則是認為，就算接下來再升息1或2次，這波升息循環也將畫下句點。洛克斐勒資產管理公司固定收益部門主管派特隆（Alex Petrone）表示，「也許還有1或2次的升息空間，但確定已經到頭了。」