集結國內P.League＋、T1聯盟與SBL三個籃球聯賽總共20名裁判，首屆籃球裁判交流研討會26日在台中永豐棧酒店登場，與會裁判無不認真討論每個特殊案例，也讓原本3小時要結束的研討會，整整花了4小時才結束，曾獲P.League＋年度金哨獎的陳宏名說：「這次所有與會裁判提出的判例，最後全部都有結論，也就是討論出真正該怎麼判，達到判決一致性！」

「這次我們邀請20個與會裁判各自準備判罰影片與說明，然後在會上一一討論，最後交給江正輝、林錦龍與吳應威等技術指導親自說明是否違反規則與適應運，甚至討論現場氛圍，」陳宏名說，「這次研討會第一就是達到凝聚力且做出共識，第二就是要裁判投資自己，且創造不同價值，努力提升自己，從專業、自信與團隊合作做起。」

陳宏名更舉出這次研討會上的一次吹判案例，「像是有一場領航猿比賽，比賽剩下33秒，明明沒有碰框或攻守轉換，已經達成24秒違例，裁判卻讓比賽繼續，剩下3秒也讓對方進球，後來討論過後把時間歸到13秒，這應該是錯的，應該是回到9.5秒恢復比賽，違例後的進球或其他都該取消。」

另外針對比賽當中發生暴力行為，是可以看IRS回放系統確認的，但必須是具有攻擊性行為才可以看，假如像是挑釁行為的話，實際上應該不能回看，「因為有場UBA比賽出現球員向觀眾席比中指挑釁，這實際上應該不可以看回看才對。」

陳宏名強調，未來裁判判決要達到真正一致性，必須還要多點時間，今天找來20幾個裁判是不夠的，等到以後希望可以至少擴及到70幾個裁判，「今天的反饋相當好，希望以後等到球季中段或球季結束後，真正舉辦兩天一夜的研討會，甚至跟籃協、大專體總、高中體總討論共同舉辦，且頒發研習證書，讓更多裁判可以參加，甚至成為菁英制。」