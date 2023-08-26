【廟口開講】

民進黨創黨元老許國泰26日在中天電視《廟口開講》於屏東內埔龍泉寺直播時表示，「我是民進黨創黨元老，我為什麼反對民進黨？你們知道嗎？」他說，民進黨執政，居然壓制言論自由，當然要反！這些不肖晚輩，胡作非為！「我是創黨元老，我當然看不慣，要修理他們！」

許國泰舉美國為例，全世界有一位總統，非常沒有格調，但是美國人支持他，就是柯林頓。沒有格調是因為在白宮做一些不堪入目的事情，第二次選舉，所有媒體都認為柯林頓會大輸，結果不但沒有輸，還大贏，為什麼？

美國人民說，肚臍以下是柯林頓他家的事情，是希拉蕊的事情，希拉蕊都不管，人民管什麼？美國人民還說，肚臍以上，柯林頓有智慧，讓美國人的荷包滿滿，所以後來柯林頓大贏。

許國泰直言，台灣現在民進黨執政，人民口袋有錢嗎？有比以前有錢嗎？（沒有！）沒有為何要讓民進黨執政？下架民進黨好不好？沒有讓台灣經濟起飛的政黨，為什麼要支持他？

許國泰問聽演講的群眾，「我是民進黨的，我是民進黨創黨元老，我為什麼反對民進黨？你們知道嗎？」許國泰直言，貪汙是一件，知不知道以前民進黨爭什麼？爭言論自由、國會改革。

許國泰痛批，台灣民進黨的前輩，為了爭百分之百的言論自由，有人是淋汽油自殺，那時候寧可犧牲生命，對抗國民黨；現在讓民進黨執政，居然壓制言論自由，該反不該反？當然要反！這些不肖晚輩，胡作非為！「我是創黨元老，我當然看不慣，要修理他們！」

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