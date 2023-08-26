「博客來大講堂」今（26）日登場，虛實合一的策展模式，串聯作家、讀者、博客來網站，探討閱讀帶來的無限可能。這是博客來迎接28週年慶一系列O2O活動之一，期望帶動業績成長逾2成。

博客來以「給變動世界的共讀提案」為主軸，由資深出版人陳蕙慧、作家張惠菁聯合策劃首場博客來大講堂。首場主題為「到書裡找個好人生」，小說家陳雪分享，現代人活在別人的螢幕前壓力太大，不敢放空，應該要懂得發呆，透過閱讀重新檢視自己。

陳蕙慧回應，閱讀是一種獨處行為，飽滿自我心靈，反而減少受到外界波動的影響，透過作家的文字為自己吸收更好的養分。作家張惠菁也給予「人類世」9大閱讀面向，要有柔軟的邊界、在未知裡大口呼吸、踏上旅途、換個角度看歷史、回到原點等。透過內省、放下我執，鼓勵讀者在閱讀中重新接住世界。

博客來上半年閱讀暢銷總榜及電子書暢銷榜冠軍，皆由心理勵志類的《蛤蟆先生去看心理師》稱霸，呈現人們在通膨、國際動盪的多重壓力下，渴求心靈療癒。

線上同步展開「人生降噪書單」，參展商品66折起至9月10日，除了有策展人的獨家導讀，也公開主講人與對談人推薦書單，陳雪推薦《百年孤寂》可以在第一頁就帶你進入小說的魔法，以及讓李惠貞學會思考的書《先知》等書。