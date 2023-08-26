國民黨立委參選人徐巧芯昨( 25日)指控，民進黨總統參選人賴清德官方YouTube頻道流量異常，是因台南市青年台灣隊協會承認，有出價3000元贊助學生社團為賴清德YouTube頻道做「讚聲」任務。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人、台北市議員柳采葳指出，如果協會贊助不只是讚聲，還有包括要「支持賴清德」，就有涉及賄選的可能性，檢調應該要查清楚。

徐巧芯昨指出，賴清德的YouTube流量不尋常、訂閱數異常增長，是因為台南市青年台灣隊協會出價3000元，贊助學生社團為賴清德YouTube頻道「讚聲」任務，該協會也已經出面承認。而社民黨台北市議員、立委參選人苗博雅則辯稱，賴清德是用臉書、Line官方帳號吸引粉絲訂閱。

柳采葳今在政論節目《新聞大白話》表示，苗博雅的說法明顯不符合社群操作經驗，如果發幾篇貼文就能暴增訂閱數，那她早就有十幾萬、百萬的YouTube頻道了，這沒有這麼簡單。

柳采葳說，如果民進黨要證明沒有買訂閱數，只要打開YouTube頻道後台，讓大家看清楚訂閱、按讚粉絲的國籍是什麼，一翻兩瞪眼，就是這麼簡單，但民進黨不敢做，不敢做是不是就代表心虛？

柳采葳也點出，台南市青年台灣隊協會已經承認，「出價3000元贊助學生社團，要幫賴清德YouTube頻道讚聲」；民進黨和協會應該要說清楚，這筆3000元贊助，是只有「讚聲任務」，還是有包括「支持賴清德」？如果3000元有包括要支持賴清德，「是不是就有可能涉及賄選？檢調就要去查清楚」。

她也吐槽，檢調就是看黨做事，民進黨的事證這麼清楚都不去查，新竹市長高虹安的事情就查到死。