福島核污水排海計劃展開後，縣內有餐廳接獲多個「86」字頭電話號碼來電，疑是表達對排放計劃的不滿。有酒店和餐廳接到過千次來自中國的電話。日本駐華大使館表示，有與排海計劃無關的個人及團體，相繼接到來自中國的騷擾電話，已經要求中國政府依法嚴肅處理。

福島縣二本松市一間拉麵店，昨日上午開始收到相信由中國撥出的電話，4間分店合共接獲超過1000個來電。對方用中文說話，內容提及核污水；即使拒絕接聽，對方很快會換其他號碼打來。店主指出，嘗試拔掉電話線應對，但無法接到客人點餐電話，影響生意。縣內的酒店亦遇到同樣問題，已聯絡警方。

有福島電視台記者回撥有關的「86」字頭電話，為講中文的男子接聽，對方承認從中國打來；記者問為何要打電話去日本時，男子表示無法回答。

日本駐中國大使館指出，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話。這是犯罪行為。如果被騷擾的對象是商店，極有可能造成經濟損失，如果是急救醫療機構，則事關人命。已經要求中國政府基於法律作出嚴肅處理。

另外，因應中方呼籲國際社會向日方抗議，日本駐北京大使館取消原定今日舉行的日本鋼琴家活動。