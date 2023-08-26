睽違5年，韓國藝術家盧淳天在台發表全新作品，且因應華山紅磚倉庫的歷史氛圍，以鐵、鋁、銅、現成物等等媒材，創造出具有「時間感」的雕塑作品。

有別於一般視覺藝術創作者著眼於物件本體的慣性，盧淳天更關注物件在光線之下形成的陰影，無論是點、線、面的結構，都希望表現物件存在於空間的獨特個性，能夠為空間以及進入空間的觀眾帶來不同程度的視覺感受。

盧淳天在創作過程中，特別追求空間、雕塑與人之間的和諧感受。運用金屬剛硬的特質，讓作品獨自站立於空間，同時透過彎曲與焊接，展現金屬線材柔軟流暢的造形，提煉出金屬予人剛強與柔軟的雙面特質，宛如提起畫筆在空氣中畫出線條，讓雕塑輕盈地「飄浮」於空間當中。

「所有雕塑都具有繪畫性，就像有光的地方就會產生陰影一樣。」創作人形雕塑，盧淳天並沒有賦予動作、表情或個性，單純地讓人物存在於空間，由空間中的色彩與光影讓這些人物產生意義，甚至是因為觀眾走進空間，於是讓作品與觀眾產生對話關係，展現當代藝術強調啟發性的價值。

此次發表的三個系列分別以線條、虛實、遺跡為表現主題，裝置近30件全新作品，讓位於華山的倉庫空間成為戲劇性的舞台，雕塑作品則成為預設的演員，邀請觀眾共同參與演出。本次展出最大規模的作品《人類Human》，以人類具有延展性的身體動作懸吊於展場入口，在這份宣示之下，因作品形式的特殊線性流動，將定格的動作轉為激活觀眾參與想像的開關。