新北市板橋長江路三段1巷發生火警。（翻攝畫面）

新北市板橋長江路三段1巷發生火警。（翻攝畫面）

今（26）日晚間20時許，新北市板橋長江路三段1巷發生火警，警消獲報前往搶救，現場是2間連棟1層樓鐵皮屋，資源回收場用途，目前全面燃燒，出動43車78人前往搶救，火勢侷限，不會延燒，裡面無人受困。

警消表示，20時13分接獲報案，板橋長江路三段1巷23號發生火警，現場為資源回收場用途，全面燃燒，警消獲報後派出消防136人，各式消防車輛58輛前往搶救，火勢於20時38分控制，燃燒1間鐵皮屋，燃燒面積約200平方公尺，起火原因待查，無人受傷受困。