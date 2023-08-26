賴清德表示，民進黨是有經驗的執政黨，對比國民黨只有更好，他相信團結就可獲得最後勝利。（吳建輝攝）

民進黨總統參選人賴清德今晚(26日)現身彰化，參加信賴台灣之友會彰化縣理監事會，還到和美柏斯林公司與公司負責人陳勇志、相關產業企業主與直播主，進行產業座談與意見交流，會中賴清德表示，民進黨是有經驗的執政黨，對比國民黨只有更好，他相信團結就可獲得最後勝利。

賴清德今天中彰跑透透，下午先到南彰社頭與陳素月同框，傍晚參加彰化信賴台灣之友會的理監事會，短暫停留約15分鐘，隨後與立委陳秀寶趕往和美鎮柏斯林與企業座談，現場不斷傳出總統好的聲音，場面熱絡。

賴清德致詞表示，民進黨是有經驗的執政黨，對比蔡英文總統與國民黨執政，只有比較好，沒有比較差，每次總統大選，只要彰化可以贏，總統大選就會贏，今天他看到現場場面很有信心，他相信團結就可獲得最後勝利。

賴清德說，他今年6月前開始成立信賴台灣之友會，之後又成立百工百業後援會，在獲得提名後接著接受專訪、出國訪問，現在開始要陸續提出對國家政策藍圖。他說彰化是非直轄縣市人口最大縣，有其一定的歷史地位，他相信彰化贏，總統大選就一定能贏。