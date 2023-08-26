女星湘瑩（現改名王嫚萱）以天使臉蛋加上魔鬼身材，從模特兒轉戰演藝圈後表現亮眼，雖然先前因Makiyo醉毆小黃運將一事受牽連，但近年演出多部戲劇作品，成功走出低潮，更專注在演藝事業上。最近湘瑩透露去健身房，運動bra胸前只有5條線，沒想到讓教練都忍不住狂拍照。

模特兒身分出道的湘瑩，40歲還是積極管理體態，經常上健身房運動；日前她一如往常到健身房報到，當天穿的運動bra設計太惹火，胸前只有5條線，傲人上圍都快溢出，事業線也若隱若現相當性感撩人。

對此，湘瑩上傳當天穿搭照，表示教練也認證運動內衣很厲害必須拍照，結果對方一拍就停不下來，間接透露她運動的照片掌鏡的正是教練；不過，湘瑩也不忘澄清自己有認真運動的。粉絲們見到湘瑩越活越辣，都紛紛留言稱讚，「妳更厲害！人比衣兇」、「小惡魔準備重出江湖嗎」、「身材太辣，羨慕了」。

湘瑩過去因Makiyo醉毆小黃運將一事受牽連，她演藝事業一度停擺，但湘瑩也被認為是唯一勸阻施暴，更在事情曝光後最有誠意道歉的人；據悉，當初事件曝光後，運將本人也出面表示，「她（湘瑩）是唯一沒打人又一直道歉的」。而湘瑩神隱4年反省才回歸演藝圈，曾改名「王書喬」想重新出發，但因為被貼上「打人標籤」，再也回不去當年那個迷人小惡魔了。