美國官員表示，密西根州（Michigan）出現至少7起龍捲風，挾帶著強風的暴風雨造成5人死亡，導致樹木倒塌、建築物屋頂被掀、數十萬用戶無電可用。

美聯社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）昨天表示，強度為改進型藤田級數（EF Scale）EF2級、最高風速達時速201公里的龍捲風於24日晚間席捲了密西根首府蘭辛（Lansing），導致1人喪生、3人受傷。

蘭辛警局發言人古爾基斯（Jordan Gulkis）表示，樹木倒塌壓在一棟住宅上，奪走1名84歲婦女性命。儘管消防人員將女子從家中救出，仍在醫院被宣告不治。

密西根州西部肯特郡（Kent County）警長辦公室表示，1名21歲的女子和分別為1歲和3歲的女童在24日晚間因2輛車在雨中相撞而死亡。

蘭辛所在的印甘郡（Ingham County）警長辦公室昨天表示，96號州際公路沿線有超過25輛車嚴重受損，已確認1人喪命、多人重傷。

昨天下午尚不清楚是暴風雨還是車禍導致這起公路事故。

根據電力供應狀況追蹤網站Poweroutage.us，截至昨天晚間7時15分左右，密西根州有超過39萬用戶無電可用，俄亥俄州（Ohio）超過12萬用戶停電。