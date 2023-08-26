（華南銀行推出升級版「華南銀行+」APP完善使用者體驗。圖／華南銀行提供） 在數位化時代的浪潮下，流暢的行動銀行數位體驗已成為民眾往來銀行的首要選擇。華南銀行以「使用者為中心」，致力敏捷開發迅速回饋客戶需求，打造貼近客戶使用情境的行動銀行，並以「貼心、直覺、安全」三大方向，持續提升行動銀行用戶的滿意度，提供民眾友善的數位金融服務。華南銀行去年推出升級版行動銀行「華南銀行+」APP，以視覺化及直覺式打造友善介面，並依使用頻率自行編輯首頁版面與常用功能，讓民眾登入後便可直接找到需要的資訊，也可以即時查看個人帳務分析圖表，快速掌握收支變化，幫助民眾聰明理財。推出至今，客戶成長數增加50％，數位交易比例亦提高到85％，顯示「華南銀行+」APP廣受民眾好評。華南銀行推動敏捷管理，專責投入「華南銀行+」APP的UI（使用者介面）及UX（使用者經驗）優化，將最佳實踐方法導入業務流程，打造數位產品加速器，並透過用戶操作體驗，輔以大數據分析，即時優化各項功能與客戶體驗，提供最貼近客戶需求且安全的行動銀行。華南銀行推出「新美利美元優匯定存」，一年期美元定存可享年利率5％，獲得民眾熱絡響應，為優化民眾即時線上換匯流程，「華南銀行+」APP新增夜間線上換匯服務，讓民眾就算下班時間也能換匯。此外，以往民眾需到分行辦理的大額換匯，現在也能透過「華南銀行+」APP申請大額換匯憑證完成換匯，今年還免收年度憑證費用，熱邀民眾把握參與。為鼓勵民眾體驗華南銀行全新數位服務，「華南銀行+」推出多項台灣pay行銷活動，包含與屏東海生館聯手「潮海漫遊 屏東海生館15％回饋」、夜市主題「相揪迺英專路夜市 台灣Pay享20％回饋」，以及「SnY綁定手機門號大放送」等，並與全支付合作「華南銀行X全支付 消費回饋最高50％」，歡迎民眾下載「華南銀行+」享優惠；若還沒持有華南銀行帳戶，現在線上開立SnY數位帳戶，可再享有新台幣活存2.3％優利及跨行轉帳提款共50次免手續費優惠。