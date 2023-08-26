（第一銀行攜手環境教育夥伴舉辦永續夏令營，體驗如何實踐ESG（環境、社會、公司治理）。圖／第一銀行提供） 第一銀行持續以綠色金融為核心，落實環境永續行動，2023年攜手臺北市環境教育設施場所共同推展淨零綠生活，辦理「2023一銀永續金融綠行動 暑期夏令營」活動，讓學童與家長都能透過夏令營了解國內外的環境議題，並體驗企業如何實踐永續ESG（環境、社會、公司治理）。本次夏令營於第一銀行綠色金融教育館開啟序幕，引導學員探索銀行的綠色密碼，發掘綠色行動，透過認識綠建築、數位轉型、生物多樣性等方式，了解銀行如何從大量用紙到無紙化服務，減少對環境的負荷；更與環境教育設施場所夥伴合作，前進台北101環境教育中心從高空鳥瞰臺北盆地，思考人類在經濟與社會發展過程對環境產生的衝擊，從不同的主題中，觸發學員的永續環境作為，邀請大家以行動愛地球。第一銀行有感於環境永續與淨零行動是當前相當重要的課題，為推動永續金融ESG及環境保護各項業務，促成第一銀行綠色金融教育館誕生，更於2019年取得環境教育設施場所認證，是國內首家金融業取證，推展綠色金融相關議題，包含綠色融資、氣候變遷、綠建築、風險投資等，並加入「臺北市無圍牆環境教育博物館」行列，與環境教育設施場所夥伴進行跨域交流與合作，包含交流會、夏令營、工作坊等，共同豐富臺北市的環境教育能量。第一銀行綠色金融教育館目前提供4套不同年齡層的環境教育學習課程，入館採行團體20人以上預約，為了提供更優質的課程，於下半年規劃展示更新，預約參訪與學習請參考官方網站資訊。