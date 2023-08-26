富邦悍將26日靠著申皓瑋3局上致勝二壘安打，以3比2逆轉味全龍，奪下2連勝也賞對手3連敗，戰績也快追上暫居下半季龍頭的龍隊，僅落後0.5場勝差。

2局下郭俊麟被蔣少宏敲二壘安打先掉1分，但打線在下半局立刻還以顏色，2出局一、二壘有人時，申皓瑋掌握第1球就敲出帶有2分打點的二壘安打，4局上李宗賢助隊再下一城。

郭俊麟5.2局投出3次三振、2保送，被敲6支安打包含劉基鴻的陽春炮，失2分奪下本季第2勝，接手的陳冠勳、富藍戈、曾峻岳都力保不失。

面對生涯對戰打得並不順手的布里悍，申皓瑋先把攻擊位置設定好，喜歡的球來了就積極出棒，「因為布里悍是很聰明的投手，如果讓他投到2好球要打就比較困難了。」

申皓瑋也透露，打出致勝安打後很開心，也大吼一聲為自己振奮，總教練丘昌榮對他的表現也感到欣慰，「他也知道球隊給他很多機會，也要靠他自己把握，他能穩定成長、關鍵時刻敲安、守備穩定，對球隊就是好事，其實不只是他，每位球員都是球隊資產，領薪水就要全力以赴把球打好。」