新光全球AI新創產業基金經理人簡秀君表示，輝達連續兩季財報高過市場預期，甚至看好未來9月後業績能見度，顯示全球現在正掀起追趕生成式AI熱潮，其中，輝達是未來AI算力領域中，首波也是最大的受惠股，由輝達領軍的人工智慧生態系統，已成為未來各軟體開發商與平台供應商進入AI應用的首選。

由於輝達最新第二季財報大好，單季營收締造新猷，不少投資人擔心，目前全球各項產業瘋狂加大AI支出，是否會出現像過去互聯網泡沫現象。簡秀君認為，未來全球AI產業趨勢走向，早在2015年前從小型階段開始發展，之後不斷迭代創新驅動，自2023年進入生成式AI階段，預估從2024年起，既有的雲端平台和AI基建會加快應用落地。

簡秀君分析，從2024年起，AI也將進入應用加速階段，所有應用落地更快，商業模式更加多元化，等於明年各項科技產品，都有機會結合AI最新技術，打造「產品+AI」的創新模式，等於未來將有更多潛力商機有待企業開發，全球科技產業正式進入AI創新技術週期中，AI所掀起的投資浪潮，目前仍屬於萌芽期。

投資人可以掌握的AI投資商機，首先是算力，因為AI的技術高度仰賴大模型訓練與推理需求，雲端算力晶片市場進入成長新賽道，其中，全功能的GPU，成為當前AI主流晶片，帶動客製化的晶片設計商機爆發，伴隨生成式AI的創新應用發展加速，預估全球AI運算市場規模，將從2023年估430億美元，爆增3倍至2027年的1,250億美元。

另外，AI半導體市場亦值得留意，依據Trendforce及工研院產科國際所預估，AI半導體成長性將優於全球半導體產業，龐大的AI半導體商機，包括軟體（AI平台、機器學習、自然語言處理等）、硬體（AI晶片、AI伺服器、高階記憶體等）、與服務（AI算力需要更多寬頻基礎網路建設等）。

更值得注意的是，目前世界各大強國，均加大、加強AI領域的軍備競賽，同時，企業也將持續進行更深層次的數位轉型，包括數據化、雲端化及AI應用，等於現在看AI，是至少延續10年以上的大趨勢，而非短暫的熱潮，也是繼2000～2007年PC熱潮、2006～2015年智慧型手機應用崛起後，全球科技產業中，最值得且優先投資的投資主題。

簡秀君看好2024年AI結合高速運算、車用半導體、資料中心（伺服器等）與工業方面股票，以及網路基礎建設相關類股，未來投資前景持續亮麗，建議投資人可趁美國聯準會暫停升息之前，採分批布局方式投資全球AI主題基金。

根據過去經驗顯示，在美國暫停升息階段之前，優先布局科技成長股，將可順勢掌握股市提前反應貨幣政策放緩的漲升先機，隨美國進入降息循環後，美債殖利率走緩又有利於科技股表現，現在布局掌握未來漲升潛利較大。

預料全球AI基金，2024年有望重拾市場關愛，基金績效有望再迎一波新升勢，布局全球AI基金績效後勁不容小覷。