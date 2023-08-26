東京豐洲市場水產批發價在福島核處理水開始排放入海隔天即大幅下跌。專營出口水產至中國的業者表示情勢嚴峻。

日本周四（24日）起允許東京電力公司福島第一核電廠把311大地震核災「核處理水」排放入海，中國大陸宣布全面暫停日本水產品進口，水產價格應聲慘跌，有專營中方市場的業者已準備歇業。眼看第一大輸出國市場已不得其門而入，日本除了「出口轉內銷」，外銷將轉向泰國、越南與新加坡市場，或轉攻歐美。

美國財經媒體《彭博社》（Bloomberg）25日報導，北京大動作宣布暫停所有日本水產品進口，日本漁業首當其衝，漁獲價格持續下跌。儘管國際原能總署（IAEA）聲稱核處理水符合全球安全標準，但中方的反應說明大眾仍有疑慮。

中國大陸是日本水產出口最大的單一市場，政府數據顯示，去年出口額高達871億日圓（約新台幣190億元），又以扇貝、鮪魚、海膽、鯛魚、海參等品項最熱門。

中方全面暫停日本水產品進口，相關業者已遭受大幅衝擊。

東京都豐洲市場青森鮪魚25日均價每公斤9383日圓（約台幣2040元），比前一天大跌24%。北海道一家專營水產出口至中國大陸與香港的業者已準備關門大吉、資遣員工20人。

東京水產貿易業者豐泉公司（Housen Co.）董事長兼總經理小森玄（Gen Komori）說，通往中國大陸的出口已斷，公司必須調整重心，轉營歐洲、美國與東南亞市場：「情況嚴峻，我們只能努力嘗試。專作中國大陸生意的公司此刻一籌莫展。」長崎縣水產養殖加工業者橋口水產（Hashiguchi Suisan）一名代表直言，出口產品10%輸往中國大陸，中方說禁就禁，損失恐達好幾千萬日圓，現只能指望日本政府提補償方案助漁民度過難關。

漁業分析師小平桃緒（Momoo Odaira，音譯）說，由於中國大陸拉高檢查標準，日本鮮魚出口至中方數量今年7月已見下滑，漁業界原本就在日圓疲軟的情況下持續拓展出口，這次中方連冷凍、加工水產品也禁止，影響甚鉅，「原擬銷往中國大陸的水產品須轉為內銷，或銷往泰國、越南與新加坡等國，面對其他漁業出口國激烈競爭，日本水產價格很可能下跌」。

野村綜合研究所經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）透過專欄表示，日本海鮮外銷中國大陸、香港的海鮮僅占出口總額0.17%，「對日本出口與經濟影響有限」，倘若中方對日本的貿易設限擴及其他領域，日本經濟將飽受嚴重衝擊。日本大和總研（Daiwa Institute of Research）研究員岸川和馬（Kazuma Kishikawa）說，日本水產業者出口有一半輸往中國大陸、台灣與香港，漁民的國際訂單營業額將崩跌5成，這是「相當大的打擊」。