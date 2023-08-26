日本周四（24日）起允許東京電力公司福島第一核電廠把311大地震核災「核處理水」排放入海，中國大陸宣布全面暫停日本水產品進口，水產價格應聲慘跌，有專營中方市場的業者已準備歇業。眼看第一大輸出國市場已不得其門而入，日本除了「出口轉內銷」，外銷將轉向泰國、越南與新加坡市場，或轉攻歐美。
美國財經媒體《彭博社》（Bloomberg）25日報導，北京大動作宣布暫停所有日本水產品進口，日本漁業首當其衝，漁獲價格持續下跌。儘管國際原能總署（IAEA）聲稱核處理水符合全球安全標準，但中方的反應說明大眾仍有疑慮。
中國大陸是日本水產出口最大的單一市場，政府數據顯示，去年出口額高達871億日圓（約新台幣190億元），又以扇貝、鮪魚、海膽、鯛魚、海參等品項最熱門。
東京都豐洲市場青森鮪魚25日均價每公斤9383日圓（約台幣2040元），比前一天大跌24%。北海道一家專營水產出口至中國大陸與香港的業者已準備關門大吉、資遣員工20人。
東京水產貿易業者豐泉公司（Housen Co.）董事長兼總經理小森玄（Gen Komori）說，通往中國大陸的出口已斷，公司必須調整重心，轉營歐洲、美國與東南亞市場：「情況嚴峻，我們只能努力嘗試。專作中國大陸生意的公司此刻一籌莫展。」長崎縣水產養殖加工業者橋口水產（Hashiguchi Suisan）一名代表直言，出口產品10%輸往中國大陸，中方說禁就禁，損失恐達好幾千萬日圓，現只能指望日本政府提補償方案助漁民度過難關。
漁業分析師小平桃緒（Momoo Odaira，音譯）說，由於中國大陸拉高檢查標準，日本鮮魚出口至中方數量今年7月已見下滑，漁業界原本就在日圓疲軟的情況下持續拓展出口，這次中方連冷凍、加工水產品也禁止，影響甚鉅，「原擬銷往中國大陸的水產品須轉為內銷，或銷往泰國、越南與新加坡等國，面對其他漁業出口國激烈競爭，日本水產價格很可能下跌」。
野村綜合研究所經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）透過專欄表示，日本海鮮外銷中國大陸、香港的海鮮僅占出口總額0.17%，「對日本出口與經濟影響有限」，倘若中方對日本的貿易設限擴及其他領域，日本經濟將飽受嚴重衝擊。日本大和總研（Daiwa Institute of Research）研究員岸川和馬（Kazuma Kishikawa）說，日本水產業者出口有一半輸往中國大陸、台灣與香港，漁民的國際訂單營業額將崩跌5成，這是「相當大的打擊」。
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