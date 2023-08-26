【又嘉氣象報報】蘇拉轉中颱! 週休不影響天氣 週三起影響最劇烈

今年第9號颱風蘇拉今（26）日下午已經出現颱風眼，結構相當紮實，目前其路徑往南偏，受到太平洋高壓影響，未來移動方向仍有不確定性，可能登陸地點為「花蓮、台東、恆春半島」，或是根本就不登陸，從台灣南方或北方掠過，下周一（8/28）將是觀測的關鍵時刻，預估下周三、四（8/30、8/31）蘇拉影響台灣最劇烈，首當其衝的東部可能會出現紫爆級的猛烈雨勢。

氣象局表示，明日各地多雲到晴，高溫約32到35度，台北盆地、高雄近山區、花東縱谷有機會飆出36度以上高溫；降雨方面，苗栗以南、各地山區受到熱力作用影響，要注意午後雷陣雨，中南部山區的雨勢尤其猛烈，外出活動要記得攜帶雨具。

氣象預報員趙竑指出，中度颱風蘇拉目前位於菲律賓外海，距離台灣約500公里，雖然相當遙遠，但已為台灣東南部沿海帶來長浪，強度增強到近中心最大風速每秒45公尺，暴風半徑150公里，結構發展完整，今日下午已出現颱眼，由於其所屬環境溫暖、有利發展，預估下周二、三威力增長到接近強颱。

蘇拉的移動路徑受太平洋高壓強弱影響，氣象局指出，28日將是觀測的關鍵時刻，目前仍無法確定是否會登陸。（圖／氣象局）

而颱風的預報路徑則往南修正，趙竑表示，蘇拉目前還在菲律賓海面打轉，下周一是關鍵的路徑觀測時刻，因蘇拉北轉後，太平洋高壓的強度會牽動其移動方向，目前看來下周二有機會發布海警。

值得注意的是，蘇拉登陸的時間點預估會在下周三晚上，但登陸的地點變數仍大，「花蓮、台東、恆春半島」都有可能，究竟是否會發布路徑還很難說，主要取決後期路徑偏南或是偏北，也可能根本不登陸，往南邊海面或是北邊的流球方向移動，到下周一再來觀測會較準確。

至於未來一周降雨趨勢如何？氣象局表示，明日和下周一仍是典型的夏季天氣型態，午後山區中南部山區慎防大雨；下周二東部水氣增多，整天不定時有雨，西半部較悶熱；下周三到周五受到蘇拉影響，東部可能出現紫爆級的猛烈雨勢，若蘇拉若路徑偏北，西部北部和中部將有較大雨勢，偏南則會為恆春半島、南台灣帶來風雨。