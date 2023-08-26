中東《半島電視台》（Al Jazeera）本週五（25）專文分析，金磚國家集團（BRICS）與新型態的多極世界（Multipolarity）時代，成員國擴大的舉措並不令人意外，受到正在改變的世界秩序影響，中東和北非地區（MENA）也將成為世界舞台要角。該集團很快還會邀請更多的新成員國家加入，這些成員將根據地緣政治重要性而不是意識形態來選擇。

My latest: four of six #BRICS invitations were handed to #MENA countries - Saudi Arabia, Iran, Egypt and the UAE.



What does that mean for the region and the world?



Thanks @SALHACHIMI, @RANDCorporation, @AyhamKamel & @tparsi for the insights.https://t.co/5QR1xXWZXA — Urooba Jamal (@uroobajamal) August 25, 2023

金磚國家集團由巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非組成，被認為是對G7國家（加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國）的一種抗衡。

本週在南非舉行的第15屆金磚國峰會，共有6個國家正是受到邀請，其中4國的都是來自MENA地區的國家：沙烏地阿拉伯、伊朗、埃及和阿拉伯聯合大公國。之所以金磚國會展開擴大行動，是因為金磚國集團希望消除「受到操縱」的全球競爭環境。

該集團很快還會邀請更多的新成員國家加入，這些成員將根據其地緣政治重要性而不是意識形態來選擇。阿拉伯聯合大公國已經接受了該集團的邀請。

沙烏地阿拉伯目前仍在考慮這一決斷，但很可能會加入，因為該國尋求在與中國大陸等新興大國的關係之外，如何與美國保持平衡。

沙烏地阿拉伯與美國的緊密聯盟在多個方面已經有所鬆動；加入金磚國集團將是另一個展開過程，但仍然不會與美國斷絕關係。

蘭德智庫（RAND）高級政策研究員格里塞（Michelle Grise）表示：「已經成為區域領袖的沙烏地阿拉伯，也有雄心萬丈的全球等級目標，深化與中國大陸的關係對此非常重要，」