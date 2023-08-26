有消費者日前1款許多網紅推薦的知名行動電源半夜莫名爆炸，引爆網路關注，這家總部在安南區的公司電話遭打爆， 26日緊急召回所有幹部加班協調物流業者增加運送，強調履行2款產品免費換新承諾。

墨子科技公司專門製作的各種行動電源，最近在網路爆紅，產品深受喜愛，近日卻傳出金門縣1名消費者購買的產品半夜突然爆炸，導致民眾受傷差點沒命。

事件經過網路披露，引發同許多購買該產品的網友擔憂，要求製造公司負責，墨子科技先派人前往金門了解爆炸原因，承諾給予傷者治療支援與賠償，隨即公布202211、 202212等2款序號的行動電源，即日起可免費換新。

「免費換新」公告一出，大量消費者湧上網登記，公司出貨頻繁，導致物流塞爆，延遲寄物，客服電話遭消費者打爆，高層急召幹部返回安南區總部，協調物流業者，盼在最短時間內協助消費者更換新機。

墨子科技創辦人陳瑋廷年僅28歲，白手起家，從25萬元創業逐步研發產品，開發出行動電源等相關產品在網路爆紅，成為台灣一線新興品牌。

據公司員工透漏，爆炸事件後，高層起初誤判事件發生在海外，引發網友撻伐，待確定發生在金門，連忙趕往慰問當事人家，公開道歉，才讓事件平息。

墨子科技強調，目前正全面加班，趕在11月底前，將新品無償全數寄到消費者家中，盼讓消費者感受願意負責的態度。