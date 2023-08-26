日本動畫大師宮崎駿的吉卜力工作室，近年多次在日本舉辦「吉卜力交響音樂會」，10月也將來台舉辦，更要帶著御用歌姬和樂手，令不少粉絲相當期待。怎料，演唱《龍貓》多首歌曲的井上杏美，傳出今（26日）演唱會前練唱時疑似因腦溢血暈倒，緊急送醫動手術；經治療後，井上杏美已無生命危險。

綜合日媒報導，宮崎駿御用歌姬之一的井上杏美，今日演唱會前彩排練唱時，有向其他同仁表示頭痛，之後直接倒下，被緊急送往醫院後，演唱會不得已在開演15分鐘前取消。據悉，井上杏美接受CT檢查，發現她的右腦有一個6公分陰影，疑似腦溢血，已立即動手術治療。

井上杏美的手術相當成功，目前已脫離生命危險，她也透過友人表示，等康復後，想趕快再舉辦音樂會。井上杏美演唱過宮崎駿多部動畫片的歌曲，像是《天空之城》主題曲〈伴隨著你〉、《龍貓》片尾曲〈鄰家的龍貓〉和片頭曲〈散步〉與《魔女宅急便》中〈季節的交替〉等人氣歌曲。