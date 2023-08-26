主辦單位頒發感謝狀予各贊助單位，才能促成此次活動得以順利舉辦。(于家麒攝)

還有參賽跑者「盛裝」打扮出賽，瞬間成為全場矚目焦點。(于家麒攝)

1100多名跑者熱情開跑，共同體驗在夕陽餘暉下的金沙秘境賽道之美。(圖／金門縣教育處提供)

完賽後摸彩最大獎為價值8萬元的經典時尚電動腳踏車，由家住金城的林雅麗(右二)開心抱回。(圖／金門縣教育處提供)

由教育部體育署運動i台灣補助地區首度辦理的「跑動金門．追逐夕陽路跑」活動，今(26)日下午接近傍晚時分於金沙文化園區熱鬧登場，隨著主持人現場倒數，由金門副縣長李文良、教育處長孫麗琪、金沙鎮長吳有家、縣議會副議長歐陽儀雄、議員許玉昭、洪成發、王國代及主辦單位金門縣觀光協會理事長周子傑等貴賓一起鳴槍下，1100多名跑者熱情開跑，共同體驗在夕陽餘暉下的金沙秘境賽道之美。

主辦單位指出，首次在金門舉辦的「追逐夕陽路跑」活動參加民眾相當踴躍，現場報到率更高達9成2，共有1100多名跑者熱情參與，舒服的追逐夕陽、徜徉於秘境美景中跑動。

副縣長李文良表示，以往路跑活動都是在辦在早晨，這次辦在金沙，賽道中納入許多金沙特有的秘境景點，讓大家在夕陽餘暉下能夠體驗金沙秘境的美，是一次相當難得的路跑體驗。

觀光協會理事長周子傑則表示，這次活動以舉辦三次為一季，大家若三次都參加就可以組合成一個特色獎牌，鼓勵大家多多參與，透過活動獲得歡樂，更獲得健康。

金沙鎮長吳有家說，透過縣府結合鄉鎮以及金沙文化園區的合作，促成了此次秘境路跑活動；目前文化園區也正展出俞大維歷史文化探索展覽，讓跑者開跑前可以進入歷史博物館感受文化歷史的薰陶，再來參加秘境路跑，讓跑者有雙重的感受與不一樣的運動體驗。活動同時結合文化局西園鹽場的鹽堆展出，全程賽道讓大家都能感受到金沙的美，歡迎大家到金沙深度旅遊。

比賽結果競賽男子組由李易勳以39分32秒的成績封王，女子組則由洪睿彤以50分21秒的成績拿下后冠，各獲頒獎盃乙座及「台灣唯一官窯」金門陶瓷廠所提供之五公升特製酒乙瓶；第二名至第六名亦各頒發獎盃乙座及莒光樓特製酒乙瓶，第七至第十名則各頒發獎盃乙座。另金門縣觀光協會理事長周子傑更加碼頒發紅包給休閒組第一名的選手予以獎勵。

完賽後主辦單位更提供200份以上的彩品進行摸彩活動，其中最大獎為價值8萬元的經典時尚電動腳踏車，最後由副縣長李文良摸出最大獎，由家住金城的林雅麗抱回，成為今天最開心的幸運兒。其他得獎民眾也直呼報名費才300元，就可以有這麼好的禮品，實在是太划算了！整場活動圓滿順利落幕，期待明年再相會。