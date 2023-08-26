宋城希遇車禍車門壞掉手機噴飛。（齊石傳播有限公司提供）

宋城希在球場賣力應援。（齊石傳播有限公司提供）

宋城希熱衷於跑步。（齊石傳播有限公司提供）

宋城希與同門師姐丁寧出席活動相談甚歡，相約當跑友、車友。（齊石傳播有限公司提供）

「超馬女神」宋城希曾在樂天桃猿啦啦隊擔任團長賣力帶動應援，她希近日到中部工作，發生一起驚險車禍，事發當時颱風剛過，下著大雨，她和朋友行駛在高速公路上，突然一台車從右邊衝過來，撞上她的座車，安全氣囊直接爆開，連車門都凹陷。

宋城希心有餘悸地說撞擊力道太大，她的手機都飛出車外，所幸她有繫安全帶，人才沒飛出去，「撞擊的當下我真的是緊握駕駛座的椅背。」事發突然，她還能處變不驚地安撫大家情緒，打電話聯繫拖吊車、報案，被朋友誇是女漢子

長相甜美的宋城希身高168公分，光是長腿就佔了110公分，擁有「長腿女神」稱號。她熱愛運動，每天維持運動的習慣，還會騎單車、攻百岳；更與同門師姐丁寧結伴成運動好友，「丁姐近期也愛上騎單車跟三鐵，聊了許多發現我們實在是相見恨晚，馬上相約當車友、跑友。」

除了啦啦隊工作，宋城希也曾跨足戲劇領域，參演《女力報到-愛的故事》、《有家雜貨店》、《一個屋簷下》。在她擔任啦啦隊團長期間，逐漸對主持工作產生興趣，現在積極轉換跑道，「謝謝啦啦隊團長這個經歷，讓我學會坦然面對，關於每一場的結果與告別，也體會到不需要設限自己，無論結果如何勇敢跨出那一步去拾起麥克風。」