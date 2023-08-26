Five players score in double figures as Serbia rout China in their tournament opener ⚡️#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/c1AVWrbG9Q — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

大陸歸化球員李凱爾生涯首次正式國際賽亮相，出現在26日世界盃男籃賽大陸隊出戰塞爾維亞的預賽，沒想到李凱爾處女秀表現低迷，全場投9中0，得分掛零，只拿4助攻、4籃板，場上正負值更是全隊最差的負35，大陸隊最後以63比105慘遭塞爾維亞狠狠修理，接著28日下午4點出戰南蘇丹。

大陸隊排出趙睿、周鵬、李凱爾、張鎮麟與周琦的先發陣容應戰，一開賽雖然緊咬比分不放，卻在首節結束前被塞爾維亞打出9比0攻勢，轉眼落後11分，塞爾維亞次節更把領先擴大到20分以上，打完上半場，塞爾維亞55比34領先，李凱爾半場5投0中，得分掛零，只傳4助攻。

來到第三節，李凱爾仍然找不到準星，接連3次出手還是不進，也讓場上差距越來越大，打完前3節，大陸隊47比77大幅落後，打到比賽還剩5分22秒，大陸隊仍把李凱爾換上，可惜他不但沒有進球，反而讓大陸隊落後差距越來越大，場上敗局也更加難看。