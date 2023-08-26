民進黨立委賴品妤近期爭議不斷，先是遭起底父親賴勁麟與雲豹能源的相關爭議，又自摔卻反控記者推人，引發熱議。4年前立委選舉惜敗給賴品妤的前台北市副市長李永萍表示，賴品妤是綜藝咖、沒在跑基層，都是爸媽幫忙跑地方，這也是賴品妤不敢跟爸爸支持服貿做切割的原因，連地方說明會賴都是找其他綠委代打、什麼都不懂，且賴品妤的存款、政治獻金僅1、20萬，卻能掛滿整條高速公路的鋼構看板，令人質疑。前立委郭正亮也透露，賴品妤的「有錢親戚」是力麒建設所屬的麗力集團前負責人郭銓慶。

李永萍今(26日)在政論節目《新聞大白話》表示，她對於賴品妤的選法和情況比較了解，賴品妤是「綜藝咖」卻選擇跑到政治圈，但從政後還是在扮演綜藝咖，所以才適應不良，4年來賴品妤沒上過幾個政論節目，卻有很多綜藝節目、整天Cosplay，在立法院問政也沒有什麼表現、沒有代表性的法案，只記得賴品妤在不適當的場合罵難聽的話，此次賴勁麟跟雲豹能源會被討論，就是因為賴品妤自己講話太難聽，而更傷的是「她幾乎不跑基層」。

李永萍毫不客氣的說，賴品妤今年已經三十幾歲，不能再裝年輕、裝孩子，而賴品妤反服貿卻不敢跟支持服貿的爸爸切割，「就是因為她地方公祭、跑攤都沒在跑！都是賴品妤的父母在跑基層，賴品妤是一個不出現在地方、喜歡cosplay的綜藝咖。」

李永萍在節目廣告時間也爆料，「賴品妤真正的問題是存款只有18萬元，可是打選戰的規格是整個高速公路，連不允許設置看板的地方，高公局都給她特批，全部用最貴的鋼構看板，而且是連汐止以外的6個區都有」，但公開資料顯示，賴勁麟捐給賴品妤的政治獻金有20萬，一個存款18萬的27歲小女孩，卻能這樣打選戰。

同台的前立委郭正亮透露，賴品妤有一個很有錢的親戚，「力麒建設、郭銓慶是她舅舅」，可能因為是建設公司，政治獻金上沒有寫，用內部轉帳。

李永萍也說，國民黨立委參選人、市議員廖先翔與賴品妤的民調，一開始是55波，因為賴品妤都沒有出現在地方，平常連交通說明會都找不分區立委沈發惠代打，上次交通部在汐止辦說明會想幫賴品妤做球，但賴什麼都不懂、臭著一張臉，也沒什麼表現。

另據《風傳媒》2020年報導，力麒建設所屬的麗力集團前負責人郭銓慶，與民進黨新潮流系、正義連線交好，賴品妤父親賴勁麟是新潮流、母親吳如萍曾擔任力麒建設獨董。