黃子佼6月捲入#MeToo風暴後，形象重挫，演藝事業全面喊卡，復出之路遙遙無期。不過，曾獲11座金鐘獎的他，主持功力有目共睹，何時能回歸演藝圈，一直備受關注。對此，知名命理師蔡上機今（26日）預測了黃子佼復出的時間點。

蔡上機依照紫微斗數的生肖流年星盤顯示，指出1972年出生、生肖屬鼠的人今年恐有人生極為重大的浩劫，黃子佼縱使不是發生#MeToo事件，也可能有其他等同等級的厄運，或發生身體血光之災，來抵銷釋放厄運的能量。

他表示如果黃子佼沒有經歷#MeToo事件，或許仍會繼續走著罪惡之路，所以這次事件，能夠讓黃徹底脫離深層底下內心的地獄深淵，回到光明，未嘗不是一件好事。

至於這一跌，黃子佼是否有機會東山再起，蔡上機說：「從紫微生肖流年來看，是有機會的，而且在本年即有機會。」他表示因為流年殺破狼格逢煞星圍堵雖成敗局，將軍兵敗如山倒，但大破後而大立，所以經歷#MeToo人生徹底的失敗後，置之死地而後生。

蔡上機說這關鍵在於，「黃子佼潛在的生存鬥志潛能仍存在」，指黃子佼走入敗絕後，經短暫療癒冷靜沉澱及領悟，並未喪志，所以生命無窮的能量，能夠帶起他重新來過的力量。