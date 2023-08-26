日本公明黨26日發布消息稱，黨首山口那津男原定28日至30日訪問中國的行程延期。據悉，中方告知稱鑑於當前的兩國關係狀況，時機不合適。山口接受採訪，談及24日開始的東京電力福島第一核電廠處理水（核汙水）排放入海稱「不認為沒有影響」。處理水問題波及了日中外交。

中國強烈反對處理水排海，全面停止進口日本水產品等，展示了強硬姿態。岸田政府力爭與中國構建穩定的關係，重視對話。首相岸田文雄把寫給國家主席習近平的親筆信託付給了山口。此次延期顯示出，日中關係惡化似乎不可避免。

公明黨是自民黨的執政聯盟夥伴。日本共同社報導說，據公明黨透露，中方說明稱重視公明黨長年以來持續友好交流，對於為了訪華而一直積極努力給予高度評價。山口在採訪中表示：「因為多次摸索訪華，持續展開了協調，（對於延期）我很遺憾。我將努力爭取能再次敲定日程。」

在日本政府決定處理水排海的22日，山口曾就訪華稱，「中國從大局出發接受我黨的訪問。我認為不會立即造成影響。」他還說，他訪華時將向中方說明排海的安全性，以謀求理解。山口表示：「國際社會的理解也取得了相當的進展。希望細緻地向中方諸位傳達此事。」