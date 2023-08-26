你有吃過「阜杭豆漿」嗎？一名網友表示，每次經過阜杭豆漿都看到絡繹不絕的人龍，讓他好奇究竟是真的很好吃，還是純粹是賣名聲？貼文一出，引起兩派人馬論戰，有一票饕客異口同聲地推薦燒餅，大讚「真的頂」。

原PO在PTT八卦板發文表示，每次經過阜杭豆漿的店面時，總是看到一對人在排隊，他好奇這些人究竟是觀光客，還是本地人也會跟著排隊，納悶道：「阜杭豆漿是真的超級好吃，還是只是吃名氣而已？」

貼文一出，引來網友熱烈回覆，其中有一派人認為，排隊的人潮大多是慕名而來，「台北人自嗨，根本超普」、「名氣居多吧」、「放在台南不會有人排」、「燒餅油條能有多好吃 吃巷口就好」、「以前住附近，很普，不難吃」、「吃過，名氣而已」。

不過，也有老饕抱持不同意見，認為阜杭豆漿做的燒餅確實與眾不同，「燒餅真的好吃，現在用老麵做，又能做得好吃的不多了」、「燒餅真的好吃啦，如果不需要排隊我覺得很可以」、「厚燒餅挺香的啊，去不就為了這個」、「平常不愛吃燒餅都覺得超好吃」、「豆漿見仁見智，但燒餅做得真是好」、「「厚燒餅真的頂」。

阜杭豆漿曾被譽為台北最難吃得到的早餐店之一，2021年、2022年皆獲得米其林必比登推薦，今年卻意外落榜，讓不少人覺得可惜，不過，由於必比登以價格門檻內評鑑為主，也可能是因為價格調整，或因店家入選其它類別而落榜。