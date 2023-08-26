美國宣布將對台軍售配備在F-16V BLK70戰機上的「紅外線搜索追蹤莢艙（IRST）」 系統及相關設備，將大幅提升F-16V遠距偵搜能力。前立委郭正亮表示，美國下一個動作給他的感覺，常常3億美元、5億美元的軍售一直給，他認為，美國是怕以後軍售台灣會越來越困難，所以要趕緊給你。

郭正亮今（26日）在中天《張雅婷辣晚報》節目中表示，F16V還沒有變成我們的機隊，飛機已買了66架，大概到2026年、2027年左右，才能全部交完，所以這個莢艙也沒有地方放，只有少數幾架可裝莢艙，可是交機之後，也要訓練，因為是升級版，要熟悉各種戰力。F16V真的要發揮有效戰力，也要好幾年。

郭正亮表示，美國下一個動作給他的感覺，常常3億美元、5億美元軍售一直給，這是第11批。給人的感覺是怕以後軍售台灣會越來越困難，所以要趕緊給你。不是要把台灣變成彈藥庫，有可能是把要用到的彈藥，通通先給你，紅外線搜索追蹤莢艙等裝備，也先給你。因為怕交機之後，美中情況不曉得會變成怎樣。

郭正亮舉例說，當年美國給越南最大的一筆贈與軍備，隔了2年，就開了日內瓦和談，這是美國的標準動作。它若認為戰爭即將發生或某一件事情快要到了轉捩點 ，就會把它該做的軍備、軍售都給完。