動植物防疫檢疫署26日表示，獸醫研究所通知，雲林縣西螺鎮1土雞場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行紅羽土雞15,809隻、黑羽土雞9,836隻、皇金雞4,664隻及烏骨雞6,330隻，共計36,639隻土雞之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計42例（陸禽35場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場）。

防檢署指出，雖然夏季非禽流感好發季節，但仍不可掉以輕心，為降低疫病傳播風險，地方動物防疫機關消毒車輛持續於公共區域加強消毒，也請養禽場業者加強日常管理(適時開啟通風及排水設施)，以減少場內禽隻緊迫，同時落實場內軟、硬體生物安全措施，包含維持防鳥設施正常運作，場區門禁管制，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）及器具進出也應澈底消毒，共同防範疫情發生及傳播。

防檢署籲請業者配合政府各項監測，並持續提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置，以利控制及防範疫病傳播，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處新台幣100萬元罰鍰。