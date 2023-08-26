拉加德在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會發表演說時表示：「遏阻通膨之役雖有進展，但尚未成功。」

歐洲央行在一年間將基準利率由負0.5％拉升至3.75％，創下1999年歐元創立以來最快升息步伐。歐元區的通膨率雖由去年的高峰10.6％降至5.3％，但仍超出歐洲央行2％的目標。拉加德重申她支持2％的通膨目標，並表示歐洲央行不會在半路改變遊戲規則。

拉加德的演說著重在全球和歐洲經濟面臨諸多挑戰，因此利率維持在更高水準的時間可能比先前預期更久。這些挑戰包括必需投資再生能源和對抗氣候變遷；自疫情爆發以來全球貿易壁壘加劇，以及俄國入侵烏克蘭引發的問題等。

她表示，如果能源和地緣政治等衝擊更嚴峻且更常見，預料企業更會將增加的成本轉嫁給消費者。

高通膨與高利率的雙重打擊，讓歐洲經濟瀕臨衰退邊緣。歐元區第二季國內生產毛額（GDP）雖繳出年增0.3％的成績，但最大經濟體德國則衰退0.2％。許多經濟學家基於歐元區經濟走疲，預期歐洲央行9月貨幣政策會議可能暫停升息。