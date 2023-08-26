劉品言替媽媽慶生，開心合影。（劉品言提供）

劉品言和媽媽經過磨合，現在越來越懂得和彼此相處。（羅永銘攝）

劉品言對母女關係持續修練，有一套自己的哲學。（羅永銘攝）

第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》將陸續邀明星分享孝順父母的故事，並呼籲大家「行孝一定要及時」。35歲的金鐘女配劉品言（言言）個性獨立自主，外語能力強的她常身兼導遊和翻譯，帶媽媽到世界各地遊歷，她自認個性像男生、不常把愛掛嘴邊，但會用行動和耐心表達，「我常帶我媽、親戚組一個旅行團，他們加起來千千萬萬歲，但我很樂意做這些事情，想把握時間增加和他們的回憶。」

言言生長在單親家庭，從小和媽媽相依為命，獨立的個性完全是被媽媽的「天兵」磨練而成，小時候母女倆去逛百貨公司，媽媽常把她搞丟，或是媽媽常常忘了帶鑰匙，母女深夜到家卻進不了門，媽媽就會直接把巡邏的警車攔下求救。言言笑說雖然媽媽行為很「幽默」，卻影響她很深，「我媽不是一個容易放棄的人，她會想辦法解決，我遇事情也都會撐到沒辦法為止，至少天塌下來看起來還是很從容。」

媽媽雖然行事天兵，在業界卻是出了名的嚴母，言言14歲就出道，媽媽除了立下「森嚴」的門禁，為了載女兒拍戲還特地學開車，每場工作都緊緊跟隨，「她對我的嚴厲是要讓大家知道，我是有媽媽靠的，到18歲她才讓我自己去工作。」2007年19歲的言言毅然決然暫時放下演藝工作到法國念書，這是母女第一次長時間分別，也是第一次身邊沒有媽媽照顧。

言言形容在法國光照顧自己就很忙，很難顧及媽媽的心情，母女只能在時差搭得上時視訊、聯絡。她坦承剛到法國、人生地不熟的確很想回台灣，尤其當時才20出頭，不曉得怎麼面對挫折和困境，還有少女過渡到青年的倔強，不喜歡跟媽媽哭訴，和媽媽說話很衝，常常一句「妳又不懂」結束對話，母女倆明明關心彼此卻又惡言相向。

有回言言和媽媽約在機場碰面，當時媽媽因為要動手術，剪了一頭短髮，母女久違見面，言言卻不經意脫口而出：「妳怎麼剪那麼醜的頭髮。」當下她讀到媽媽很受傷的表情，回想起來有些愧疚說：「我永生難忘她受傷的表情，我怎麼會這樣跟她對話？」母女倆的相處常相互拉扯，言言回台工作後也特意搬出家中，和媽媽保持距離。

直到29歲那年經歷一場大失戀，她回頭反省，才體認到只有媽媽永遠在身邊，「我回頭看，我對我媽也是這樣，我知道她很愛我，但我的行為還是很冷漠。」剛好30歲也是一個轉捩點，言言的心境脫離任性的女孩，懂得先把情緒拋開，再和媽媽溝通，「長大後才發現母女這一題是很需要修練的功課，才知道我媽是這樣在愛我，哪怕不是照著我想要的方式，要夠愛彼此才可以理解、包容對方的不足。」

現在母女倆同住一個屋簷下，清楚彼此的「雷點」，會尊重對方，但言言自嘲個性很Man，對於媽媽的需求不太主動察覺，反倒希望媽媽可以直接告訴她，「像在花蓮買房養老是她的夢想，因為媽媽是花蓮人，親戚都住在花蓮，退休想回去自己的老家，她想怎麼做我都OK，我就朝這個目標努力。」言言認為孝和順是分開的，她曾叛逆、頂撞甚至離家出走，順從這點無法做得好，但對於「孝」一定不會放棄，努力在互相尊重下給彼此關懷，母女才能感受到「雙向奔赴的愛」。

妝：backstage_aga

髮：zoom_uriel

服裝：weekendmaxmara