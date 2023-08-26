在發生一場據信導致俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津死亡的致命空難後，俄羅斯總統蒲亭已下令瓦格納戰士簽署效忠俄羅斯政府的誓詞。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）25日簽署這道命令，並立即生效。克里姆林宮至今不願確定證實普里格津（Yevgeny Prigozhin）已死亡，表示有必要等待檢驗結果出爐，並稱西方暗指普里格津遭克宮下令殺死的說法是「絕對的謊言」。

一架私人飛機23日晚間在莫斯科西北方墜毀，機上無人生還。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）曾表示，普里格津是機上乘客。事發距離普里格津對俄羅斯軍方高層發動未遂兵變恰好屆滿2個月。

蒲亭24日引述「初步資訊」指出，普里格津及他在瓦格納集團的頂層夥伴均已在這起空難中罹難。蒲亭還讚揚普里格津，但同時稱他曾犯下一些「嚴重錯誤」。

蒲亭如今下令瓦格納集團和其他私人軍事承包商的雇員必須宣誓效忠俄羅斯，顯然是為了讓這類團體受到更嚴格的國家控制。

新令發布在克里姆林宮的官方網站，內容要求替俄羅斯軍方工作或支援莫斯科在烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」的任何人員，都必須正式宣誓效忠俄羅斯。

根據命令的描述，對這些人的宣誓要求是為了強化俄羅斯國防的精神和道德根基，誓詞內容包括承諾嚴格遵循俄軍指揮官和高階將領的命令。