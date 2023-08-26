網紅團體「反骨男孩」成員孫生日前踢爆西門町萬年大樓某公仔店，一番賞抽獎卻偷偷將大獎都掉包，控訴店家詐欺，引發軒然大波。26日出席拳上紀錄片首映見面會時還透露，因偷竊入獄的媽媽即將出獄，連直播主連千毅都還特地「拜碼頭」。

被問到獄中媽媽近況時，孫生表示「老樣子，跟往常一樣」，媽媽跟他提到連千毅有來拜碼頭：「聽說你就是孫生的媽媽」，自己原本不相信，但一旁獄警卻點頭說確有其事，讓他頗為吃驚。

孫生表示媽媽可能在9月或10月就會出獄，苦中作樂說「各位店家要小心了」，但下一秒隨即收起笑容，向在場媒體求助「有沒有認識的醫生可以幫媽媽看病」。在此前，孫生的媽媽因為精神疾病，無法控制偷竊行為，過去也因此多次被逮入獄，幾乎年年都在坐牢。

孫生日前抓包西門町萬年大樓某公仔店偷抽掉一番賞，全程錄影拍片上傳，事後還遭黑道威脅撤掉影片，但不少網友力挺打氣，揚言抵制店家，並感謝孫生救了許多公仔愛好者。