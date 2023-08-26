劉品言帶媽媽上山探望阿嬤。（劉品言提供）

劉品言對親情關係有獨到見解，沒有血緣的家人有更多的愛。（羅永銘攝）

劉品言雖成長於單親家庭，卻有溫暖的童年。（羅永銘攝）

劉品言（言言）從小是由沒有血緣關係的牧師、牧師娘帶大，她親暱地喊他們阿公、阿嬤，常跟著教會小朋友做禮拜，雖然成長在單親家庭，但言言仍擁有很開心的童年，「阿公、阿嬤的出現給了我不一樣的愛，彌補了很多情感缺失，所以我的個性還是很積極向上，我很幸運。」

言言接收到阿公、阿嬤如親人般的愛，尤其深深體會到「阿嬤養的」幸福。當時她剛出道，媒體常對她豐腴的身材做文章，心裡承受很大的壓力，開始不正常吃東西，靠節食減肥，阿嬤看了心疼地說：「妳快要被風吹走了啦」，於是每天中午都親自送精心烹煮的便當到學校，用美食幫言言進補，「阿嬤會煮牛肉湯，真的是有一種餓叫做阿嬤覺得妳餓。」

阿公、阿嬤是言言的頭號粉絲，她參與的實境節目《社長之路》每一集都收看；電影作品上映時，言言也會帶他們到電影院觀賞，2老的評語永遠都是「金厚，金厚。（真好台語）」言言說2老年紀大了，阿公在疫情期間身體有些狀況，所幸阿嬤身體很硬朗嗓門還是很大。

她深切感受到長輩歲月的痕跡，「以前20幾歲時，會覺得他們永遠不會變，但在30歲的某個瞬間他們就變了，開始有細紋，狀態也不同，不只阿公、阿嬤，我媽現在也留了一頭漂亮白髮。」現在阿公、阿嬤退休搬到山上，言言只要工作一有空就會到山上探望，「每個月絕對都會上山混一下，煮給他們吃。」

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